黃呂錦茹不服羈押禁見提抗告 高院分案審理

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（中央社記者劉世怡台北5日電）北檢偵辦罷免提議書偽造案，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹4月25日遭裁定羈押禁見，今天提抗告。高院表示，已分案由審判長劉嶽承、受命法官王耀興及陪席黃翰義組合議庭決定准駁。

台灣高等法院指出，黃呂錦茹抗告案已分案，合議庭成員為審判長劉嶽承、陪席法官黃翰義、受命法官王耀興，至於今天是否會作出裁定，由合議庭決定。

台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，4月17日展開搜索、約談行動，檢察官認定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

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台北地方法院裁定初文卿、姚富文羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川則犯嫌不足，裁定駁回，2人當庭釋放。北檢對黃呂錦茹部分提起抗告。台灣高等法院認為，根據相關事證，黃呂錦茹對此案犯罪事實有相當程度參與。黃呂錦茹是否罪嫌不足，尚有研求餘地，撤銷原裁定，發回北院更裁。

台北地院認為，綜合檢察官聲請及抗告提出全部證據資料，判斷的基礎已有所不同，因認黃呂錦茹涉犯刑法偽造文書、個人資料保護法，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯、滅證之虞，裁定黃呂錦茹自4月25日起羈押2個月，並禁止接見、通信。（編輯：李錫璋）1140505