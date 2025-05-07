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毒駕男撞康橋單車隊釀7傷 彰檢起訴從重求刑10年
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虛幣交易糾紛拘禁凌虐被害人迫性交 中檢起訴10人

2025/5/7 12:13（5/7 12:36 更新）
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楊姓與彭姓男子113年11月間與4名男子相約交易虛擬貨幣，過程中發生糾紛，楊男夥同共犯等10人拘禁凌虐4名被害人，還強迫彼此性交，全案經檢方偵辦後，日前依組織犯罪防制條例等罪嫌將楊男等10人起訴。圖為警方查扣證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年5月7日
楊姓與彭姓男子113年11月間與4名男子相約交易虛擬貨幣，過程中發生糾紛，楊男夥同共犯等10人拘禁凌虐4名被害人，還強迫彼此性交，全案經檢方偵辦後，日前依組織犯罪防制條例等罪嫌將楊男等10人起訴。圖為警方查扣證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年5月7日
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（中央社記者蘇木春台中7日電）楊姓與彭姓男子去年11月間，與4名男子相約交易虛擬貨幣，過程中發生糾紛，楊男夥同共犯等10人，拘禁凌虐4名被害人，還強迫彼此性交，經檢方偵辦後日前將楊男等10人依法起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，被害人甲男、乙男、丙男、丁男（均已成年）與29歲楊男、23歲彭男，於民國113年11月21日晚間相約交易虛擬貨幣泰達幣。

交易過程中因發生糾紛，引發楊男、彭男等人不滿，找來9名同夥（其中1人已另案起訴），及少年4人（另由台中地院少年法庭調查）助陣，將4名被害人押至台中北區某私人會所拘禁。

拘禁過程中，楊男等人以徒手、持皮帶、棍棒與酒瓶等物，毆打甲男與乙男，並強迫2人互吃排泄物、自慰及性交，在場其他涉案人則持手機拍攝，並要求丙男、丁男撥打電話向親友籌措款項贖人。

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同年月22日凌晨，楊男等人又將4名被害人押往北屯區某汽車旅館持續凌虐性侵，因被害人家屬接獲贖款電話後報警處理，警方當晚先在某賓館將丙男、丁男救出，並查扣相關證物，乙男則趁楊男等人轉移時趁隙跳車脫困，甲男則是被帶往豐原區某宮廟拘禁至同年月24日獲釋。

經檢方今年3月間，指揮警方拘提楊男等10人到案，其中7人被檢方聲押獲准。全案經檢方偵辦後，日前依組織犯罪防制條例、刑法擄人勒贖強制性交、剝奪他人行動自由等罪嫌，將楊男等10人起訴，其中6人接續羈押。（編輯：陳仁華）1140507

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#台中地院
#台中地檢署
#組織犯罪防制條例
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