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調查局：重視UNODC報告 全力偵辦網路詐騙洗錢

2025/5/8 15:56（5/8 16:17 更新）
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圖為調查局。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北8日電）調查局今天表示，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）曾對東南亞詐騙產業等全球影響作出報告，並未指台灣是詐騙洗錢中心，但調查局非常重視報告，持續偵辦網路詐騙洗錢。

法務部調查局發布新聞稿指出，有媒體報導聯合國報告稱台灣為「詐騙洗錢中心」，但檢視UNODC於2025年4月《Inflection Point》報告原文，全文並未指述台灣是詐騙洗錢中心。

新聞稿指出，這份報告全文94頁，聚焦東南亞詐騙產業、地下金融與非法網路市場的全球影響，指出近年東南亞，尤其是緬甸、柬埔寨、寮國迅速成為全球網路詐騙重鎮，利用虛擬貨幣從事跨境網路洗錢，並提出示警及建議。

調查局表示，報告提及台灣共26次，其中3次是地圖或圖表，7次於備註說明，本文部分共16次，篇幅共12頁，占報告12.8%，內容包括4件與台灣有關的詐騙洗錢案例及幫派，報告全文並未指述台灣是詐騙洗錢中心。

調查局表示，UNODC報告提及4件與台灣有關案例，說明案例涉及出身台灣人士或公司，或相關技術起源於台灣，現由東南亞詐團使用。

新聞稿指出，報告未明確指涉個別案件，並以代號表示、敘述模糊，無法直接辨識，但調查局仍從報告所舉犯罪情節及手法比對，所指東南亞BG1及BG2集團案件類型，調查局已偵辦移送多起。

此外，針對報告所提及秘魯及新加坡案件，調查局尚未接獲國際情資交換請求，將持續了解；另報告提及「紅龍幫」、「14K」等幫派，查無相關案件，但已偵辦移送數件涉及竹聯幫、四海幫及天道盟詐欺洗錢案件。

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調查局表示，立法院已於2024年7月間通過打詐新四法制訂及修訂，行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」今年開始實施，相關打詐法制修法及防詐策略已完備，皆契合聯合國報告有關刑事偵查技術升級、強化國際情報合作、提升金融監理強度等建議。

調查局提到，聯合國毒品和犯罪問題辦公室於報告中聲明，這份報告內容未經正式編輯及確認，不代表UNODC正式立場或政策，但調查局仍非常重視報告的寶貴意見，將持續在行政院懲詐策略架構下，全力偵辦電信網路詐騙洗錢集團。（編輯：蕭博文）1140508

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