基隆男網路自學自購改槍 鐵警局破獲地下兵工廠

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）基隆市1名60歲王姓男子因對改造槍枝有興趣，上網自學、購買零件並於自宅改造，警政署鐵路警察局近日網路巡邏並循線起獲非制式火藥長槍4枝、空氣長槍4枝等物，依法送辦。

鐵警局刑事警察大隊今晚發布破案新聞表示，近日執行網路巡邏勤務時發現，居住於基隆市的王男於網路上購買大量槍枝零組件及改造槍械器材，極可能持有具殺傷力的槍枝，立即展開調查。

警方經多方蒐證發現，王男因對改造槍枝有興趣，於是在家上網自學相關技術，並網購改造槍枝所需零組件，還將製（改）造槍械相關加工機具放置於自家透天厝內，研判可能私下製（改）造非制式火藥長槍。

鐵警局隨即與基隆市警察局刑事警察大隊共組專案小組積極偵辦，經蒐證完竣後，見時機成熟，檢具相關事證向基隆地方法院聲請搜索票，並於4月15日前往王男位於基隆市的住處執行搜索。

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除當場逮捕王男外，專案小組還起獲非制式火藥長槍4枝、空氣長槍4枝、鉛彈1批、槍管半成品3支、槍托半成品4個，以及各式製（改）造槍械器具一批，初查王男並無涉買賣情事。

全案詢後，鐵警局將王男依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例製造槍砲罪移送基隆地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1140508