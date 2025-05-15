持刀刺死前女友後自傷 台中男將出院地檢拘提複訊

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（中央社記者蘇木春台中15日電）詹姓男子10日涉嫌持刀殺害前女友18歲詹姓女高中生，造成詹女死亡，詹男犯案後自傷送醫住院，他預計今天出院，檢方將拘提到案複訊，後續依殺人罪嫌偵辦。

據了解，24歲詹男病況趨穩定，今天台中市警察局第四分局初步警詢，並經醫院評估將可出院，檢方預計今天下午將拘提詹男到台中地檢署複訊，後續不排除依殺人罪嫌聲請羈押。

第四警分局10日下午2時30分獲報，南屯區有男子持刀攻擊女子案，隨即派員抵達現場，到場發現1男1女倒臥血泊中，男子意識尚稱清醒。

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警方調查，詹男當天以寵物鼠歸屬問題為由，找前女友詹女談判復合問題未果，詹男因而持刀刺向詹女，他再持刀自傷，造成女子送醫不治，男子經開刀治療後無生命危險。

檢警13日會同法醫解剖詹女遺體，發現她身上總計被刺3刀，1刀在右頸部，另2刀在左胸，深及心臟與主動脈，研判為致死原因。（編輯：陳仁華）1140515

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