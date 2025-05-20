高雄連環分屍案3婦確定遇害 檢發死亡證明

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄連環殺人分屍案，警方陸續打撈遇害婦人遺骸，經法醫採檢，檢警認定3婦確定死亡，近日發出死亡證明書供家屬領回遺體。另張嫌羈押期將屆，預計6月初就能偵結。

高雄連環殺人分屍案，73歲張嫌2月7日遭高雄地檢署依殺人、損壞屍體、遺棄屍體等罪聲押獲准，高雄地檢署後續遞狀聲請延押，高雄地方法院裁定自114年4月7日起延長羈押2個月。

因張嫌羈押期限將於下月初屆滿，預計檢方最快也將於到時偵查終結起訴。依法偵查中可延押1次，延押期間1次不可超過2個月。

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全案發生以來，檢警動員大量人力在棄屍處前鎮五號船渠周邊打撈遇害3名婦人遺骸，確認其中有38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人、1件屬黃姓婦人。因張嫌在偵訊上拒絕配合，檢警經比對其屋內生物跡證、凶器、遺骸鞏固證據，近期發出3名婦人的死亡證明書，讓家屬領回遺骸辦理後事。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：吳素柔）1140520