地政士合作詐團獲利4千萬 桃檢起訴求刑18年

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（中央社記者葉臻、黃麗芸桃園21日電）桃園地檢署偵辦詐欺案，發現林姓地政士與詐欺集團合作，以抵押不動產、索取違約金等方式獲利近4000萬元，今天偵結起訴14人，求處林姓地政士有期徒刑18年。

桃檢今天向媒體表示，本案7名被害人在民國112年11月至113年10月間，遭詐欺集團以假檢警辦案配合調查、虛擬貨幣高額投資報酬等方式詐騙，將不動產設定抵押，貸借款項交給詐欺集團，事後察覺有異報警。

桃檢調取金流發現，詐團在詐取被害人銀行財產後，再假借民間借貸名義，誘騙7人提供不動產作為擔保，向充當金主的林姓地政士等人洽談不動產抵押借款，並由林男辦理設定不動產抵押、簽高額違約金、利息借據，以套取被害人名下不動產。

桃檢表示，林姓地政士等人在被害人無力償還高額利息後，以違約為由索取鉅額違約金，再進一步向法院聲請拍賣抵押物，藉此共同與詐欺集團不法牟利；也有被害人遭騙辦理借貸，待金主匯款後旋遭車手提領或由詐騙集團以購買虛擬貨幣方式將贓款洗出，致使被害人等受有近新台幣4000萬元損失。

桃檢調查，林姓地政士利用專業及職務便利，對被害人等進行反詐騙宣導、要求被害人簽署免責聲明，甚至派人陪被害人前往派出所認證未受詐騙，經警員勸阻後，改由被害人在派出所前錄影存證，預為日後推卸民、刑事責任所用。

桃檢表示，全案自113年12月20日起，先後執行搜索、拘提、提解林姓地政士等14人，並查扣相關金融帳戶共新台幣1897萬2706元及1萬4541美元。

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桃園地檢署今天偵結，認林姓地政士等14人違反組織犯罪防制條例、三人以上犯詐欺取財之加重詐欺取財、特殊加重詐欺及洗錢等罪嫌，均提起公訴，因惡性重大，建請求處林姓地政士有期徒刑18年、同樣充當金主的陳男、許男有期徒刑15年，其餘被告則分別求處2年或4年以上之有期徒刑。

警政署刑事局今天也發布破案新聞稿表示，去年11月接獲1名詐欺被害人報案，隨即組成專案小組清查，並報請桃園地檢署指揮偵辦。專案小組還發現，同案陳姓被告為天道盟太陽聯盟成員，經長期偵蒐後將林男和陳男等14嫌查緝到案送辦，法院裁定羈押陳男及林男2人。（編輯：蕭博文）1140521