竹市文化中心改建 水管絆倒行人遭判國賠6萬餘元

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）竹市蘇男於文化中心改建期間，行經人行步道遭裸露水管絆倒，摔斷門牙提國賠。新竹地院審理認為，文化局未妥善設置防護措施，確有疏失，判賠蘇男新台幣6.6萬餘元。

蘇男向法院主張，民國111年10月10日近晚上10時，徒步行經新竹市文化中心停車場旁人行步道時，正逢改建期間，遭移植樹木開挖而浮出地面的水管絆倒，造成門牙斷裂、右手肘及雙膝挫傷等傷害。

蘇男還提到，經長期復健治療，目前仍無法正常管理一切事務，請求國家賠償，包含治療及療養費約10萬元、植牙費12萬元、手錶維修費3.8萬元、精神慰撫金20萬元，約共45.8萬元。

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法官認為，文化局是人行步道設置管理機關，而設置步道供人民步行使用公共設施時，有維護通常安全狀態義務，應防止危險或損害發生。

法官表示，文化中心改建期間，對人行步道上水管未做任何具體防範措施，致蘇男在使用人行步道之際，遭水管絆倒而身體受傷，文化局應負損害賠償責任，應賠償治療及療養費、精神慰撫金等，共6萬6878元。可上訴。（編輯：蕭博文）1140522