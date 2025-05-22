父疑吸毒暴斃隔天討債登門 兒率眾毆打債主遭送辦

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭楊姓男子19日疑吸毒過量暴斃。不料，隔天就有債主找上楊家，楊男的兒子認為治喪期間就有人來鬧事，實在不厚道找來8名友人毆打4名討債者，警方獲報後依傷害等罪嫌送辦。

楊男19日與郭姓男子見面後，疑吸毒過量癱軟失去意識。郭男怕東窗事發，狠心將還有呼吸的楊男丟在蘇澳鎮街上後駕車離去，民眾發現有人路倒報案，警消到場發現楊男已斷氣。員警經調閱監視器後，2小時內火速逮捕郭男到案。

郭男落網後，對於相關案情都閉口不談，但警方在他身上起獲海洛因及安非他命毒品等證物，全案依違反毒品危害防制條例、刑法遺棄致死罪嫌，移請台灣宜蘭地方檢察署偵辦。

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據了解，因楊男在外有債務糾紛，死亡隔天就有4名討債者找上門。楊男的兒子認為治喪期間還有人來鬧事，實在不厚道，於是找來8名友人，痛毆這4名討債者，還將他們關進房間拘禁。

警方獲報後，立即趕赴現場救出這4名討債者，並逮捕楊男的兒子共9名犯嫌，起獲開山刀、西瓜刀及棍棒等犯案工具，全案依刑法傷害、私行拘禁等罪嫌，移請宜蘭地方檢察署偵辦。（編輯：張銘坤）1140522