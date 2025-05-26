南投康建生技槍擊案4死 凶嫌李鴻淵3死刑撤銷發回更審

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（中央社記者林長順台北26日電）南投縣康建生技槍擊案釀4死1傷，凶嫌李鴻淵去年被判1個無期徒刑定讞。李男歷審遭判3個死刑，憲法法庭死刑制度釋憲案後，最高法院今天撤銷3個死刑判決，發回台中高分院更審。

判決指出，李鴻淵原任康建生技公司生產課人員，因操作機器問題與生產課長起爭執，後來被調至園藝課，他認為公司負責人賴敏男與賴男的女兒刻意將他調職，並指示劉姓園藝課長刁難，他持鐵棒攻擊生產課長後離職。

判決表示，李鴻淵因犯殺人未遂案，名下房地產遭假扣押，雖經法院撤銷假扣押並塗銷查封登記，仍懷恨在心，伺機報復賴敏男等人。

李鴻淵於民國111年7月14日在康建公司附近工寮、康建公司辦公室，涉以接連行刑式槍擊劉男、賴男的胞弟、賴男的女兒、張姓女員工頭部致死，並槍擊賴敏男頭部致重傷，犯案後逃逸。檢警循線逮捕李鴻淵，依殺人等罪嫌起訴，並求處死刑。

一審的南投地方法院審理時，李鴻淵坦承犯行，並表示「我腦筋有問題才會做這種事」，後悔殺人，有抄經書、念佛號迴向給被害人，希望能彌補被害人的家屬。

南投地院認為，李鴻淵犯案時擬妥殺人計畫、逃亡路線、刻意換裝，偵審時陳述正常，可見辨識行為違法能力未達不能辨識或顯著減損程度，行為已符合公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約所定「情節最重大之罪」。

南投地院依殺人罪判處李鴻淵1個無期徒刑、3個死刑，妨害自由、槍擊賴敏男致重傷部分判處7月至13年不等徒刑，合併應執行死刑，褫奪公權終身。上訴後，台中高分院維持原判。李鴻淵不服判決，上訴三審。

最高法院認為，由於死刑制度違憲與否，仍由憲法法庭審理中，因此李鴻淵死刑部分未審結，其餘殺人、槍砲、殺人未遂、剝奪他人行動自由等案均駁回上訴定讞，李鴻淵已入監服刑。

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憲法法庭去年9月間做出113年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。

最高法院認為，依照113年憲判字第8號判決，數個殺人罪應逐一各別量刑，今天撤銷李鴻淵3個死刑判決，發回台中高分院更審。（編輯：戴光育）1140526