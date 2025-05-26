台積電嘉科廠區工安意外 1工人遭變電箱砸中不治

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）台積電嘉義科學園區興建中的先進封裝廠今天發生工安意外，1名男工人遭掉落變電箱砸中，經送醫急救仍宣告不治。勞動部職業安全衛生署已口頭要求停工，下午赴現場勞檢。

勞動部職業安全衛生署南區職安中心表示，近中午左右，接到台積電嘉義科學園區的廠區電話通報，指上午10時20分，一輛推高機在運送變電箱時，疑未注意到地面有高低差，造成推高機上的變電箱，因上下震動而傾倒，當場砸中在旁指揮的男工人。

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南區職安中心指出，現場立即由園區的救護車就近送嘉義長庚醫院急救，不料，工人因全身嚴重創傷，急救1個小時後，仍宣告不治。

南區職安中心表示，初步了解工安意外狀況後，已口頭要求業者停工，下午已派人到場勞檢。（編輯：李淑華）1140526