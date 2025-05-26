台南62歲男疑毒駕 逆向蛇行連環撞釀2傷

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）62歲林姓男子今天駕車行經台南市永康區，不明原因逆向開到對向車道及路肩，再蛇行開回車道，一路共碰撞7部汽機車及1名行人，造成2人送醫，員警則在林男身上查獲毒品。

台南市政府警察局永康分局副分局長謝貴琳接受媒體聯訪表示，今天上午11時20分左右獲報，在永康區中山路34號前發生交通事故，初步調查共波及5部機車、1名行人、2部汽車，2人受傷送醫，均為輕傷無大礙。

謝貴琳指出，肇事者疑似涉嫌毒駕，警方依法逮捕，並查扣相關證物，全案將依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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警方初步調查發現，林男原駕車於永康區中山路南向行駛，不明原因跨越雙黃線開到對向，撞到路旁停放機車及1名行人，往右側開回車道時再撞上1輛機車，稍停幾秒鐘後又繼續逆向行駛，開回原本行駛的南向車道，追撞1輛汽車後停下。

員警到場後在林男身上查獲毒品海洛因2.1公克及吸食器，肇事原因待進一步釐清。（編輯：張雅淨）1140526