冒牌劣質記憶卡削600萬、侵權逾3億 雄檢指揮逮1嫌

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）陳姓主嫌自中國進口劣質記憶卡偽造品牌廣告，再以市價6至7折在網購平台販售；高市警獲報後，循線查扣近2000張隨身碟與記憶卡，初估侵權市值逾3億、不法獲利600萬。

高雄市警察局日前接獲民眾報案，在知名網購平台購買的記憶卡，使用一段時間後便無法讀取，且所有產品序號均相同，質疑買到的是「失憶卡」；警方深入調查發現，此劣質記憶卡透過修改裝置內部控制晶片，使記憶卡及USB裝置顯示虛假容量（實際儲存空間僅數GB，卻虛報為數百GB），消費者起初未察覺異常，直至大量資料損毀時，才發現受騙。

高市警局刑事警察大隊今天上午發布記者會指出，45歲陳姓主嫌與中國廠商共謀，自中國進口大量劣質記憶卡及USB儲存裝置，再以每個網購帳號新台幣5000元價格收購，租給中國廠商使用，以洗評價方式營造假商譽，偽造知名品牌廣告圖，最後以市價約6至7折價格吸引消費者購買。

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全案經刑大科技犯罪偵查隊、偵五隊、偵七隊共組專案小組，並報請高雄地方檢察署檢察官李侑姿指揮偵辦，調閱大量訂單紀錄、監視器，循線追查物流、金流，5月初前往新北市、桃園市同步進行搜索，將涉案陳嫌查緝到案，並當場查扣偽冒記憶卡共計1776張、偽冒隨身碟共254個等證物。

警方初步清查，陳嫌自去年11月至今年4月即出貨近萬筆訂單，銷售金額高達600萬元，初估侵權市值逾3億元，全案詢後依詐欺與違反商標法罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1140527