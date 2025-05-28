高雄連環分屍案張嫌全盤否認 移審地院裁定羈押3月

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄連環分屍案今天偵結起訴，遭雄檢求處死刑的張姓嫌犯下午在高雄地院接押庭全盤否認起訴內容，堅稱絕對沒有殺人，但法官不採信辯詞，裁定自今天起羈押禁見3月。

高雄地方法院下午3時30分召開73歲張嫌接押庭，張嫌出庭時身穿藍色POLO衫，身形瘦削，但疑因聽力不好，在法官詢問時頻頻無法理解問題內容。對於檢方起訴內容，他在出庭時仍全盤否認，儘管發言咬字稍有停頓，但仍緊皺眉頭，語氣堅定聲稱絕對沒有殺人。

檢察官依據起訴書內容，認定張嫌犯案手法凶殘，按照人性趨吉避凶本性，有逃亡之虞；且張嫌不僅犯案手法縝密，殺人後分屍棄河，在被警方拘捕前更曾丟棄一把藍色菜刀跟寫有被害人姓名字條，足見有滅證之虞。

此外，按照張嫌自犯下第一件殺人案後，犯案間隔時間變短來看，檢方更可據此認定有反覆再犯之虞，據此建請羈押。

針對起訴書內容和檢方指控，張嫌出庭時堅稱起訴書內容不是事實，首先根本沒有殺人動機，殺了她們也沒得到好處，更沒有拿什麼東西；且被害婦人力氣體力都更大，如果要殺人時對方一定會反抗大叫，過程鄰居都會聽到，更可能導致他受傷，但這些情形都沒發生。

張嫌堅稱，自己和張姓、趙林姓婦人都是好朋友，根本沒理由要殺人。至於檢方指控殺人後棄屍河邊，他則辯稱只是騎腳踏車經過河邊，平常那裡也有很多人去運動，根本不是什麼棄屍。

對於檢方指控張嫌犯案後竊取75歲嫂嫂提款卡盜領新台幣5000元，以及75歲張婦一卡通敬老卡搭乘高雄捷運、渡輪，張嫌則辯稱提款卡帳戶內是嫂嫂要他買油漆的錢，否則怎麼會知道提款卡密碼領錢花用；一卡通也是張婦離開他的住處時掉落門口。

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張嫌強調，如果要逃亡，早在警方第一次上門詢問失蹤婦人行蹤，做完筆錄後就落跑了，足見他根本沒殺人，更無逃亡可能；被警方在垃圾桶內找到的字條也只是平常練習寫字用，根本無關滅證，請求能以交保方式代替羈押。

不過，法官審理後依據相關事證，認定其犯罪事實明確，且被告涉在相近時間內殺害數名被害人，有搬移遺體，清理現場情形，足見有再犯、逃亡、滅證之虞，下午4時裁定自5月28日起羈押3個月，禁止接見通信，此案後續將由國民法官進行審理。（編輯：黃名璽）1140528