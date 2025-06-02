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台南男子持刀再犯性侵8旬婦人 判刑14年定讞

2025/6/2 11:49
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（中央社記者劉世怡台北2日電）台南陳姓男子去年涉持刀脅迫性侵8旬鄰居，拍不雅照，他抗辯因患病而犯罪且女方同意。二審不採信並審酌多次犯案，被害人分布10歲至80歲，判刑14年。最高法院駁回上訴定讞。

台灣高等法院台南分院認定，陳男所犯攜帶凶器強制性交、對被害人為照相罪及刑法強暴方法攝錄他人性影像罪，犯罪嫌疑重大，仍有羈押必要，裁定於4月17日起延長羈押2個月。

判決指出，陳男於民國113年8月間向鄰居佯稱，住處有她的信件等語，女方信以為真，隨陳男進入住處；陳男持菜刀脅迫毆打性侵女方得逞，並拍攝女方不雅照。女方當天未照常參加聚會，轄區里長察覺有異並前往關心，見女方傷勢，隨即報警並將女方送醫治療，全案曝光。

一審依攜帶凶器強制性交而對被害人為照相罪，判決陳男14年徒刑。

陳男不服，提起上訴主張，他與女方發生性交行為，有經過女方同意，女方也沒有反對拍照，他持菜刀，是要趕走女方。本件犯行一部分原因，是因為自己的病態行為導致犯罪，原審判決過重，請求輕判。

二審的台灣高等法院台南分院審酌，本件陳男罪證明確，無視女方高齡及性自主決定權，也不管女方反抗哭喊仍羞辱傷人；陳男於審理期間坦承犯行並表示願意與被害人和解，不過被害人表示，請求法院判處陳男死刑，別再出來害人。

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二審審酌陳男前科，僅為滿足自己的性慾，從民國68年間起，即不斷持刀及鐵棍等凶器，脅迫被害人而為強制性交，毫無悔過或同理被害人之心，反而一獲自由隨即恣意再犯。被害人自10歲至本件80歲以上的女性，無論是幼、長，均是陳男的犯罪對象。

二審認定，原審判決14年並無違誤，仍判14年徒刑。案經上訴，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李淑華）1140602

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