律師鄭鴻威再涉洩密詐團 5律師、1助理交保境管

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）律師鄭鴻威涉為詐團辯護時洩密遭訴，北檢追查出另有4名律師涉受鄭男安排為車手辯護並洩密，北檢昨天針對鄭男等人發動搜索約談，檢察官訊後於今天上午諭令鄭男20萬元交保。

此外，同案被告、鄭鴻威助理林佳毅以新台幣15萬元交保，涉案的4名律師王姓男子、胡姓女子、張姓男子、黃姓女子均以10萬元交保。6名被告均限制出境、出海。

全案起於，鄭男被控加入詐騙集團，當集團旗下車手遭檢警查獲時，鄭男親自或委由助理林男指派15名律師擔任車手辯護人，這些律師利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及羈押閱卷機會洩密。

台北地檢署去年5月13日依組織犯罪防制條例等罪嫌起訴鄭男等18人，目前本案由台北地方法院審理中。

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檢調追查出，另有律師王男、胡女、張男、黃女涉嫌受鄭男安排為詐團車手辯護，並將偵查中秘密洩漏給鄭男知悉，而鄭男再轉知詐團成員知悉，涉嫌違反刑法洩密罪、組織犯罪防制條例。

台北地檢署昨天指揮法務部調查局台北市調查處搜索，約談涉案的4名律師，並傳喚鄭男及其助理林男，共計6名被告到案說明。（編輯：李淑華）1140604