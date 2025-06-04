台東市機車與貨車相撞 34歲女騎士遭拖行命危

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東市中華路巷道與四川路巷道路口，今天下班時間發生機車與貨車相撞車禍，34歲女騎士遭拖行當場無生命跡象送醫搶救；78歲小貨車男駕駛未受傷，酒測值零，確切肇因待調查。

根據目擊者表示，中華路四段760巷與四川路二段451巷交叉口，78歲許男駕駛小貨車在中華路巷內向西行駛，而機車騎士則是在四川路巷內往北；當時騎士曾減速再前行，但到路口被貨車撞正著，被拖行約30公尺。

附近民眾指出，大家都以為騎士被撞飛，四處張望附近農田未果，這才發現原來她已被夾、壓並蜷縮在貨車與護欄中間。

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貨車在撞擊後，還沿著護欄摩擦，留下長條刮痕，警消以鋼索拉開車體才讓騎士脫困，但已無生命跡象，目前正送醫急救中。

許姓貨車司機酒測值為零，他接受媒體訪問時說，自己車速正常，發現後也急忙煞車；確切肇事原因仍待警方釐清。（編輯：陳仁華）1140604