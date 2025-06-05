中市議員指服務處接獲威脅電話 警：依法辦理

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）民進黨台中市議員王立任3日在市政總質詢關心夾娃娃機店亂象，服務處今天接獲語帶威脅電話，市長盧秀燕表示，議員問政應受保障；市警局長李文章說，將依法辦理。

民進黨市議員王立任、謝志忠於3日在市議會進行市政總質詢時關切台中夾娃娃機店全台最多，也亂象叢生，例如擺放成人情趣用品、化妝保養品、未標示食品等，質疑市府放任違規，相關局處應整合及主動查核違規情形，給予合法業者保障。

王立任今天在市政總質詢中表示，昨天他在臉書粉專貼出自己的質詢內容，也針對網友留言進行意見交換，今天上午服務接獲未顯示號碼的不理性電話，語帶威脅，令他無法接受，第一時間與轄區警政單位連絡。

王立任說，今早接獲的電話，提到「下次不用選了」，還說要連署來服務處抗議、到時候被丟雞蛋也不奇怪。希望警方依法偵辦，保障議員及服務處人員的安全。

謝志忠也表示，他們當天的質詢是關心夾娃娃機店的亂象叢生，質疑市府放任違規，他們是檢討非法店家，包括占用騎樓妨礙交通，不是要將業者都趕出去，是要掃除非法，保障合法。

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盧秀燕答詢指出，議員問政應該受保障，非法的夾娃娃機店應該取締，就算合法店家，若販賣情趣用品，也要取締，她要求警察局加強保護議員和服務處人員人身安全，並加強偵辦，不容許議員問政安全受威脅，請議員放心。

台中市警察局長李文章表示，議員問政應該受到法律保障，會與議員進行了解，依法辦理，不法夾娃娃機店一定依法取締。至於未顯示來電，也都有紀錄，可以查得到，一定依法辦理。（編輯：李淑華）1140605