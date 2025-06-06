新北里長涉指示偽造活動簽到表核銷補助款遭起訴

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（中央社記者趙敏雅新北6日電）新北市板橋區一名黃姓里長涉指示偽造活動簽到表，核銷補助款，意圖將活動所剩應繳回區公所的宣導品等留存，供其他活動使用，遭新北檢依非公務機關非法利用個人資料等罪嫌起訴。

根據新北地檢署起訴書，黃姓里長於民國111年度依照新北市殯葬回饋金條例，以里長辦公室名義向新北市板橋區公所提報3場講習活動計畫書轉民政局審核，並載明各有800人參加，需要採購800份宣導品及餐盒，後經審核通過。

黃姓里長於111年5月、7月及8月間，先後辦理「消防安全講習暨歡慶母親節活動」、「防詐騙治安講習活動」及「環境衛生講習活動」，經指示他人偽簽署押、違法蒐集電話號碼等個人資料，填入活動簽到表，或以重複簽名方式，補足800人簽到。

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黃姓里長之後在成果報告公文書上，虛偽登載講習活動有800人參與，3場活動各據以核銷800份宣導品（含洗衣精、衛生紙及洗手乳）、餐盒及雜支等新台幣14萬餘元。

黃姓里長在偵查中坦承犯行，檢方依涉犯行使偽造私文書、公務員登載不實文書、非公務機關非法利用個人資料等罪嫌起訴，為想像競合犯（1個犯罪行為觸犯數個罪名），建請法院從重以非公務機關非法利用個人資料罪處斷。（編輯：李錫璋）1140606