嘉義炸雞店老闆持牌尺敲打員工幼女 判拘役50日

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義縣林姓炸雞店老闆去年5月間，不滿女員工的4歲女兒在店內哭鬧，持牌尺敲打幼童右小腿成擦傷的傷害，員工報警；嘉院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處拘役50日。可上訴。

據嘉義地檢署起訴書，炸雞店林姓老闆於去年5月9日晚上，因女員工未滿5歲的女兒在工作場所哭鬧，則持麻將牌尺敲打幼童的腿部2下，造成其右小腿擦傷的傷勢，幼童母親報警處理，嘉檢偵結，依傷害罪起訴。

嘉義地方法院判決書指出，林姓老闆否認故意對兒童犯傷害罪，辯稱當時有聽到小孩的吵鬧聲，但心想小孩的母親在場並沒有動手，讓小孩母親管教即可。

嘉院表示，幼童在審理作證時，面對林姓老闆有所畏懼、退縮，經以隔板隔絕，才有辦法以言語或手指方式作證；且女員工帶女兒就醫前，還傳訊息給林姓老闆「我女兒走路怪怪的，去醫院被通報怎麼辦」。

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嘉院指出，倘若林姓老闆無任何傷害幼童的舉動，或與幼童的傷勢無關的話，那幼童的母親實在沒有必要還要傳訊息告知林姓老闆。

嘉院審酌幼童即使在營業場所哭鬧，林姓老闆應以理性、和平方式應對，若以非理性手段，極易引發爭執，且事後又否認犯行，因此，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處拘役50日。（編輯：李淑華）1140608