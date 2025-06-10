毒品用鐵鍊鎖冰箱防「黑吃黑」 台中2男遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市警方去年逮捕販毒的莊姓男子，循線前往上手林姓男子家中，查扣毒品安非他命，還在鐵鍊上鎖的冰箱查獲毒品「喪屍菸彈」，2人送辦後都被台灣台中地方檢察署起訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊今天表示，警方執行網路巡邏時，發現在通訊平台上有疑毒品交易，分析比對網路活動與實體行蹤，鎖定從事油漆工的莊姓男子涉案，經跟監蒐證後報請中檢指揮偵辦。

辦案人員佯裝買家約出莊姓男子交易，在莊姓男子身上查獲毒品，警方再循線前往林姓男子台中潭子區住處，查獲安非他命5包、大麻1包、毒品甲基甲基卡西酮類咖啡包5包、菸彈11顆及不明瓶裝液體14瓶（經鑑驗含俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯、異丙帕酯等）。

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警方發現林姓男子將「喪屍菸彈」冰存在冰箱，還用2條鐵鍊上鎖。林姓男子供稱除透過莊姓男子運送毒品，有時會約買家到住處交易，但擔心「黑吃黑」才上鎖。

全案警詢後，2人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送中檢偵辦，檢方已於近期起訴。（編輯：李明宗）1140610