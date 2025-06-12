跨國運毒遭判刑潛逃 調查局自泰國押解返台歸案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園機場12日電）外逃通緝犯黃立為涉從泰國將愷他命運送來台，經高院判刑10年6月定讞後潛逃，今天在法務部調查局押解下返台，由台北市調查處執行逮捕後，解送台北地方檢察署歸案。

調查局表示，黃立為涉嫌自泰國訂購毛重5.863公斤第3級毒品愷他命，以罐裝矽利康包裝做為掩飾夾藏，於民國109年11、12月間指示共犯覓得收件人頭，以新台幣5萬元的代價收受毒品包裹，再委由不知情國際快遞業者於110年1月間運送來台。

調查局指出，經會同財政部關務署共同偵辦、移送台北地方檢察署起訴，最高法院去年1月3日判決黃男有期徒刑10年6個月定讞；黃男執行前潛逃出境，北檢去年8月15日發布通緝、調查局同年9月間提列為外逃對象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

調查局表示，經駐泰國法務秘書協請泰國執法機關協助追緝，查知黃男去年5月間因持用偽變造護照入境泰國遭警方逮捕、關押，今年5月31日黃男因服刑期滿送至泰國曼谷移民局外國人拘留中心等待遣返。

調查局與泰國執法機關合作，經多次聯繫協調，今天由駐泰法務秘書、刑事局駐泰警務秘書共同押解黃男返台歸案；調查局押解黃男搭乘華航班機、下午3時45分抵達桃園國際機場，由調查局台北市調查處執行逮捕，並解送台北地方檢察署歸案。（編輯：林恕暉）1140612