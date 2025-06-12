合法酒商收購舊瓶裝假酒 警破偽酒集團逮23人送辦

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中一家合法酒商王姓負責人，夥同林姓、陳姓男子，將假酒填入收購的知名洋酒空瓶，真假酒混裝方式出售，警方連月追查破獲假酒工廠，逮捕王男等23人，依法送辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵二隊今天發布新聞稿指出，今年初接獲線報，27歲王姓負責人為合法立案酒商，出貨給下游通路各式知名洋酒，每箱中混摻多瓶假酒，警方成立專案小組追查。

警方調查發現，王男找來有製作假酒技術57歲林姓男子擔任幕後指導，由41歲陳姓男子在台中外埔區設立地下工廠，將原酒攙混香料、食用酒精、焦糖、色素等原料調製偽酒，再填入從回收廠收購洋酒空玻璃瓶。

偽酒集團透過封膜、打印、貼標及裝箱，將假酒夾雜真酒內，透過既有通路銷售給不知情下游賣家及民眾，藉此牟取不法暴利。

專案小組長期埋伏、跟監、蒐證，發現此組織分工細膩，製酒、儲放原料、售酒等分工明確，製造層層斷點增加追查難度，且工廠位置均地處偏僻。

警方在2月到4月間，在台中大安區、大雅區、外埔區、北屯區、西屯區及全台北、中、南等地發動4波搜索與拘提查緝行動，檢警逮捕王姓主嫌、陳男及幕後指導林男等23人到案。

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警方總計查扣威士忌偽酒成品1935瓶、威士忌原酒50桶、酒精83桶、威士忌空瓶1萬8982支、大批威士忌軟木塞、瓶蓋、瓶身、年份及防偽貼紙、鋁帽、紙箱及製酒相關工具等贓證物；後續查扣此集團不法所得房產1棟、BMW轎車1部及現金45萬多元。

警詢後，將王男等23人依刑法偽造變造私文書罪、行使偽造私文書罪、商標法、食品安全衛生管理法、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1140612