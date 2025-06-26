米商盜賣公糧遭判刑 嘉義分署追回112萬抵稅

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（中央社記者姜宜菁嘉義市26日電）嘉義縣大林鎮李姓碾米廠負責人102年被查獲盜賣公糧侵占公有財物，法院依貪污治罪條例判刑11年6月定讞入獄，碾米廠器具拍賣後仍欠營業稅，嘉義分署強制解約扣得保險金112餘萬元抵繳欠稅。

行政執行署嘉義分署今天發新聞稿指出，李姓負責人所有碾米廠當年在地方上頗具規模，也自創品牌行銷做出口碑，但後來因擴張太過快速，資金周轉不靈，竟然鋌而走險盜賣公糧，侵占所得財物的公糧蓬萊稻穀達160餘萬公斤。

嘉義分署說，法院依貪污治罪條例判刑11年6月定讞，李男於103年10月入監服刑，109年1月假釋出獄，其所有碾米廠機器設備104年拍賣後欠繳營業稅新台幣逾114萬元。

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經移送財政部南區國稅局，112年4月由行政執行署嘉義分署強制執行，承辦執行人員立即調查李男財產明細，查得其有多家保險公司投保紀錄，研判應有清償欠稅能力，隨即通知李男前來分署清繳或提出擔保分期繳納。

然而，李男到場後表示無法清償欠稅，分期繳納也無法提出擔保，執行人員立即扣押其於3家保險公司投保的人壽保險，之後並多次通知李男表示意見，因無可停止執行的事由，分署遂通知保險公司終止保險契約，並收取112餘萬元解約金抵繳欠稅款項。（編輯：李亨山）1140626