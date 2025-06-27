台南研考會主委蒙志成涉貪交保 請辭獲准
2025/6/27 09:59（6/27 10:48 更新）
（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市政府研究發展考核委員會主委蒙志成涉嫌不當使用特支費及公務車，台南檢調昨天搜索傳訊蒙志成，今天凌晨交保；市府證實，蒙志成請辭獲准，暫由副主委陳仲杰代理職務。
台南市政府今天指出，蒙志成交保後立刻提出辭呈，台南市長黃偉哲考量後同意，將由陳仲杰暫代主委職務；市府將依程序儘速研議新任人選，維持市政推動穩定性與延續性。
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蒙志成涉嫌不當使用特支費及公務車，台南檢調昨天搜索及傳訊蒙志成及妻子2人，漏夜偵訊，今天凌晨分別以新台幣50萬元及5萬元交保，並限制出海、出境。
蒙志成是成功大學政治學系副教授，去年7月接任台南市政府研究發展考核委員會主委，學術專長為政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意研究等。（編輯：黃名璽）1140627
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