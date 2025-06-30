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專題／「一帶一路」中寮鐵路通車 鉅額外債、中文熱衝擊寮國人民未來
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台南廠房火警 列管毒化物未受波及洩漏

2025/6/30 13:38（6/30 13:51 更新）
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台南市一家科技公司廠房29日下午發生火災，因屬於毒性及關注化學物質列管場所，市府環保局派員到場監控後，初步確認列管化學物質未受波及洩漏。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月30日
台南市一家科技公司廠房29日下午發生火災，因屬於毒性及關注化學物質列管場所，市府環保局派員到場監控後，初步確認列管化學物質未受波及洩漏。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月30日
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市一家科技公司廠房昨天下午發生火警，因屬於毒性及關注化學物質列管場所，台南市環保局監控確認列管化學物質未受波及洩漏，消防廢水則截流入廠內廢水處理設施。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，發生火災廠房為毒性及關注化學物質列管場所，環保局、環境部化學署環境事故專業技術小組獲報後，立即派員至現場處理。

環保局指出，經確認，列管氰化鈉毒化物及氫氟酸關注化學物質，未受到波及洩漏，偵測氫氟酸、懸浮微粒等亦無異常，現場產生的消防廢水均截流入廠內廢水處理設施，後續環保局將督促業者落實環境復原及管理。

環保局指出，初判火警起火點於3樓貯存區域，因廠內有貯放一般化學品、毒化物及關注化學物質，環保局與環境事故專業技術小組從事前建置資料庫中，評估火災對於化學物質影響，給予專業適當滅火處理建議，並於廠區大門及下風處約50公尺位置進行監測，數據均顯示與背景值無異。

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環保局指出，後續將依現場蒐證及相關採樣與調查報告，查明是否違反毒管法、空污法32條等環保相關法令。

台南市消防局昨天下午5時許獲報，指稱安南區一家科技公司廠房發生火災，調派大批人車前往灌救，因廠內存放大量化學物品，消防人員一度撤離；經連夜灌救後，今天凌晨1時許將火勢撲滅，沒有人員傷亡。（編輯：吳素柔）1140630

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