中職聯隊出發打台日交流賽 朱俊祥替補賴鴻誠

中華職棒聯隊（圖）7日將與日本武士隊在福岡巨蛋進行「2018台日交流對抗賽」，中職聯隊在總教練黃甘霖帶領下，一行25人在5日出發前往日本。（中華職棒提供）中央社記者李晉緯傳真 107年11月5日

（中央社記者李晉緯台北5日電）中職聯隊今天出發前往日本，準備參加7日進行的2018台日交流對抗賽，原選手名單中的賴鴻誠因傷未能前往，改由朱俊祥替補，總教練黃甘霖另多帶內野手于孟馗隨行。

中華職棒聯隊7日將與日本武士隊（SAMURAI JAPAN）在福岡巨蛋進行「2018台日交流對抗賽」，中職聯隊在總教練統一7-ELEVEn獅隊黃甘霖帶領下，一行25人在今天出發前往日本。

就在出發前，中職聯隊名單再度更動，富邦悍將投手賴鴻誠因傷不克出賽，他的空缺由Lamigo桃猿的朱俊祥替補，另外富邦悍將內野手于孟馗也一起前往日本。

中職聯隊抵達日本後，預計於6日中午前往福岡巨蛋進行賽前練習，以適應場地並做團隊備戰準備，賽事官方將在練習後，安排中職聯隊總教練黃甘霖及日本武士隊總教練稻葉篤紀參加賽前記者會。（編輯：陳怡璇）1071105