寶島夢想家征戰新加坡 球員盼開紅盤

（中央社記者黃自強新加坡5日專電）東南亞職業籃球聯賽即將開打，寶島夢想家籃球隊今年強化陣容，希望透過田壘、李學林、陳世念等重量級明星球員領軍，打造韓式球風首開紅盤，擊敗新加坡騰飛之獅隊。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）從11月中旬起分別在各國場地開打，賽季長達半年。其中，代表台灣的寶島夢想家隊第一場比賽是18日在新加坡出戰地主騰飛之獅隊。

寶島夢想家籃球隊董事長張承中今天告訴中央社記者，去年成軍的寶島夢想家，年輕球員居多，經驗與技術未臻成熟，去年以65比72不敵主場的新加坡騰飛之獅隊。寶島夢想家去年在聯賽的戰績是墊底的。

他表示，今年球隊痛定思痛，決定由前中華隊國手田壘、李學林、陳世念領軍，配合陳孝榮等中生代與年輕球員，再輔以洋將火力支援，全力補強陣容實力。

張承中表示，今年球隊無論在經驗傳承、技術體能等各方面，均達成熟狀態，相信今年全新球隊陣容，能提升整體士氣，以強悍的韓式球風旗開得勝，在東南亞職業籃球聯賽中打出好成績。

今年共有10支球隊參與這項聯賽，除台灣外，還有新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、中國、香港、澳門等地球隊。（編輯：郭中翰）1071105