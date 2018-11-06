台日交流賽陳俊秀扛4棒 左投江辰晏先發

2018年中職日職對抗賽7日將在福岡開打，中職聯隊將派出統一獅年輕左投江辰晏（前）先發抗敵。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年11月6日

（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）台日交流賽將於明天在福岡舉行，中職聯隊今天安排練球，也舉行賽前記者會，剛拿下中職總冠軍賽MVP的陳俊秀此次扛4棒，他說希望可以打一場好比賽，中職聯隊先發投手為左投江辰晏。

中職總冠軍賽剛結束，中職聯隊昨天出發赴日本福岡，明天將與日本國家代表隊打一場交流賽，中職聯隊今天安排練球，總教練黃甘霖也排出明天比賽先發打序，由持續在比賽狀態的統一獅隊和Lamigo桃猿隊球員先上場。

開賽記者會上，黃甘霖表示，近年中職聯隊多次到日本參加交流，日本選手不管心理、技術層面都在中職球員之上，很開心此次又有機會來參加交流賽，「希望選手可以成長、蛻變，也可以將好的對戰感覺延續到明年世界12強棒球賽」。

在中職總冠軍賽拿下系列賽最有價值球員（MVP）的陳俊秀與黃甘霖一同出席記者會，陳俊秀在中職總冠軍賽打擊率5成，打擊近況不錯，他表示，希望把總冠軍賽的氣氛、士氣帶到台日交流賽，也提到日本一直都是台灣強大的對手，日本的投手素質很好，此次交流賽，盼能好好學習其優點，提早適應更高強度的比賽，「努力打出一場好比賽」。

有鑒於國際賽左投手的重要性，明天比賽中職聯隊與日本代表隊同樣派出左投手，中職聯隊由獅隊年輕左投江辰晏先發，日本代表隊則由今年在例行賽戰績6勝4敗，防禦率4.14的中日龍隊投手笠原祥太郎先發。（編輯：張芷瑄）1071106

2018年中職日職對抗賽7日將在福岡開打，中職聯隊將派出統一獅年輕左投江辰晏（前）先發抗敵。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年11月6日