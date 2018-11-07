林書豪摘本季次高19分 老鷹不敵黃蜂

NBA台裔球星林書豪7日替補出賽攻下老鷹全隊最高的19分，可惜隊友火力不捧場，終場102比113不敵夏洛特黃蜂。（圖取自推特twitter.com/atlhawks）

（中央社記者龍柏安台北7日電）面對昔日的老東家，讓NBA台裔球星林書豪打得特別來勁，替補出賽的他全場累積9投7中，攻下全隊最高的19分，可惜隊友火力不捧場，終場102比113不敵夏洛特黃蜂。

林書豪曾在黃蜂效力一季，並以「雙能衛」的角色在球隊中占有一席之地，今天他重返熟悉的夏洛特，火力也跟著全開，全場僅出賽18分11秒，就攻下全隊最高的19分、2助攻與2抄截。

單場攻下19分，也是林書豪本季單場次高得分，僅次他在台灣時間11月2日面對國王所締造的23分，不過他此役投籃命中率，寫下本季單場新高的77.8%，優於他出戰國王時的61.5%。

老鷹全隊共4人得分達到雙位數，除林書豪外，主控楊恩（Trae Young）摘下18分、10助攻，但也發生6次失誤，貝茲摩（Kent Bazemore）則挹注16分，不過全隊10名球員上場，僅有2名球員正負效率值是正值（代表他在場上時，球隊得分優於失分），其中林書豪就是其中一人。

上半場兩隊比數互咬，老鷹還以54比51取得微幅領先，不過第3節黃蜂逆轉戰局，第4節最多領先達15分，也提前底定勝基。

黃蜂主控華克（Kemba Walker）攻下全場最高的29分、7助攻與3抄截，前鋒威廉斯（Marvin Williams）也挹注20分、7籃板。（編輯：張芷瑄）1071107