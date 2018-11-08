中職聯隊台日交流賽贏球 洪一中：恐日症會消除

中職聯隊7日在台日交流賽以6比5擊敗日本隊，在場觀賽的洪一中（左）表示，台灣選手投打表現都優於日本，隨著雙方交流越來越多，彼此也會越來越熟悉，相信台灣球員的「恐日症」會慢慢消失。中央社記者李晉緯攝 107年11月8日

（中央社記者李晉緯桃園8日電）中職聯隊7日在台日交流賽以6比5擊敗日本隊，在場觀賽的洪一中表示，台灣選手投打表現都優於日本，相信隨著交流增加，台灣球員「恐日症」的狀況就會消除。

中職桃猿、日職羅德9日起將在桃園國際棒球場連打3場交流賽，桃猿總教練洪一中去年率中職聯隊出戰羅德，3場比賽都吞下敗仗，但7日桃猿選手在台日交流賽表現精采，讓他率桃猿再遇羅德，顯得充滿自信。

洪一中表示，7日進行的台日交流賽，中職聯隊不論投手、打者的表現都優於日本，除了投手壓制得不錯外，包括陳俊秀、藍寅倫雙雙敲出全壘打在內，看得出打擊確實有所發揮，「所以不要再說中職是靠彈力球了」。

中職聯隊擊敗日本，洪一中表示，當然不能因為這樣就說中職實力比日本好，但贏球絕對不是僥倖，畢竟隨著雙方交流越來越多，彼此也會越來越熟悉，相信台灣球員的「恐日症」會慢慢消失。

洪一中提到，其實日本只是選手薪水特別高，台灣球員在相形之下好像矮了一截，「但其實差距沒有那麼大」，只是日本的環境確實比台灣好太多。（編輯：陳怡璇）1071108