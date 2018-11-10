宋文華不受外界眼光影響 新球季目標上2A

（中央社記者謝靜雯台北10日電）旅美教士隊投手宋文華2017年展開旅外生涯，今年首度小聯盟出賽，儘管帳面數據不理想，但宋文華表示，有達到穩定出賽的目標，未來目標放更遠，希望明年可以拚上2A。

宋文華2016年底與美職教士隊簽約，2017年展開旅美生涯，但旅美第一年動作微調，整季沒有實戰出賽，今年6月被分配至小聯盟短期1A，整季出賽後援19場，投20局戰績3敗，防禦率10.80，數據呈現並不突出。

宋文華表示，雖然成績沒有很理想，但是能夠穩定出賽，代表身體是健康的，對於今年球季表現，他也提到前半段表現不錯，但8月可能體力下滑，控球、球速都沒有展現出來，被對手掌握機會。

談起美國與台灣的不同，宋文華表示，在台灣，教練與球員間比較有距離，訓練多是照著教練的指令，但在美國可以提出自己的想法與教練團溝通。

美國與台灣打者的攻擊習性也不同，美國打者面對差不多的球就會積極出棒、攻擊慾望強，宋文華表示，平常也會和教練、隊友交流，討論如何去應付打者，在台灣習慣的投球策略也要改變。

宋文華三級棒球時期就是備受關注的好手，但旅美目前為止成績不算理想，他表示先前因為手傷，目前距離最好的狀況還有一段差距，但在狀況不好時要更專心面對每一顆球，「一個人的成功，不是決定於別人的評價，每年都會設下新目標去挑戰」。

宋文華季後自主訓練著重在重訓、耐力，盼打好身體基礎，新球季不管先發、中繼都不排斥，目標升上2A。（編輯：張芷瑄）1071110