璞園多點開花 SBL熱身賽輕取金酒

（中央社記者龍柏安台北11日電）璞園建築今天靠著多點開花攻勢，全隊11人上場，共有10人有得分進帳，且有4人得分達到雙位數，在第16季超級籃球聯賽（SBL）熱身賽，以91比65大破金門酒廠。

第16季SBL熱身賽，今年移師彰化縣立體育館舉辦，今天則是最後一天，上季打出驚奇的金酒，在熱身賽首役出師不利，就折損測試洋將杰倫（Jalen Billups），只能靠著大洋將夏普（Walter Sharpe）苦撐。

金酒今天上半場攻勢，2分球命中率僅32%，反觀璞園則挾52%高檔命中率做後盾，半場打完，金酒以27比46大幅落後。

由於金酒僅剩一名洋將，璞園今天也只僅用洋將麥可（Michael Holyfield）應戰，他出賽17分28秒，5投僅中2，4罰中3攻下7分、12籃板，而主控吳家駿與射手簡偉儒雙雙攻下14分，施晉堯貢獻11分，陳冠全也有10分入袋。

金酒方面，本土前鋒蘇奕晉次役展現高效，他出賽19分47秒，累積13投10中，攻下全場最高的20分、2籃板、1助攻與1阻攻，洋將夏普則繳出9分、9籃板與4助攻，不過也發生3次失誤。

至於稍早台北達欣工程與台灣啤酒之戰，達欣在第4節拉出一波18比13的攻勢追平比數，不過熱身賽不打延長賽，因此兩隊罕見地握手言和。

台啤今天以洋將塞瑟夫（Igor Zaytsev）的17分、8籃板最佳；達欣則以洋將麥克連（Anthony McClain）的14分、17籃板最高，替補射手黃鎮3分球8投3中，也拿下14分。（編輯：黃于）1071111