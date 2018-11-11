阿嬤吩咐討回來 黃子鵬率桃猿交流賽勝羅德

（中央社記者李晉緯台北11日電）中職桃猿在交流賽連輸日職羅德兩場後，今天在先發投手黃子鵬6局失1分帶領下，終於以7比2獲勝，賽後黃子鵬表示，球隊連輸兩場，阿嬤交代他「一定要討回來」，是他今天有好表現的關鍵。

中華職棒Lamigo桃猿在10日對日本職棒千葉羅德的交流賽中，8任投手共送出12次四壞球、4次觸身球，以0比13對戰2連敗。

今天兩隊在桃園國際棒球場碰頭，桃猿先發投手黃子鵬用104球投6局，有5次三振、1次四壞球，被打出6支安打丟1分，在桃猿以7比2贏球後，黃子鵬拿下勝投及單場最有價值球員（MVP）。

賽後黃子鵬對自己的表現，表示「很滿意」，他認為本季不論擔任後援投手，或是最後的先發機會，他都能把握住，不論教練賦予他哪個角色，他都會努力做好，「因為我很喜歡有挑戰性的任務」。

今天賽前黃子鵬一度感到憂心，「是體能教練點醒我」，大家的能力其實都差不多，不管打者是誰，比賽的時候專注在球的軌跡就好，其他的不要想太多，把球控制好就好。

除此之外，黃子鵬也提到，他認為阿嬤是他的偶像，因為她是「不簡單的女人」，尤其她很有膽識，這部分值得他學習，像阿嬤昨天還交代他，連輸兩場了，「今天一定要討回來」，所以今天贏球後，他才透過電視轉播向阿嬤喊話。（編輯：李錫璋）1071111