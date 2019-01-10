獅隊13日開訓儀式 渡邊久信來台一同參與

（中央社記者楊啟芳台北10日綜合報導）統一7-ELEVEn獅將於13日開訓，首日先舉辦開訓儀式，公布年度口號、主題曲等行銷內容，此外還會邀請埼玉西武獅總經理渡邊久信參與，一起公布今年2月雙方交流賽細節。

13日統一7-ELEVEn獅將於台南新光三越西門店小西門廣場，展開職棒30年開訓儀式，除了教練及球員會在開訓儀式上發表新球季目標，以及舉辦全隊簽名會之外，獅隊也會在開訓當日公布年度口號、年度主題曲等重要行銷內容。

迎接統一隊史30周年，今年獅隊首度邀請去年正式轉任埼玉西武獅隊總經理、與台灣淵源深厚的渡邊久信來台參與開訓。渡邊久信球員時期曾效力過台灣大聯盟嘉南勇士隊，2008年至2013年擔任西武獅一軍監督，並從去年開始擔任球隊總經理，與許銘傑、郭俊麟等人都有淵源。

雙方也將在儀式上一起正式公布此次交流賽活動細節，統一獅規劃將於2月去日本，與埼玉西武獅進行交流賽。兩隊從2016年開始進行交流，球季中互派啦啦隊及吉祥物到主場舉辦活動，直到今年統一獅將首次到日本，與西武獅打交流賽。（編輯：張雅淨）1080110