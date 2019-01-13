郭泓志是否繼續投等月底 陳連宏：他一定有準備

中職富邦悍將隊13日開訓，沒有見到郭泓志現身，總教練陳連宏（前右）表示不擔心，「只要他說要復出、就一定有準備，只是時機問題」。中央社記者張新偉攝 108年1月13日

（中央社記者謝靜雯高雄13日電）中職富邦悍將隊今天開訓，沒有見到郭泓志現身，領隊蔡承儒透露，持續接觸中，目前還沒有結果；總教練陳連宏則表示不擔心，「只要他說要復出，就一定有準備，只是時機問題。」

中職富邦悍將隊在高雄燕巢訓練基地開訓，先前投手郭泓志在社群網站上透露要「復出」，相隔幾天後又在社群網站上寫道：「3月見」，讓外界對於郭泓志動向十分關注，但今天悍將隊開訓，郭泓志沒有現身。

蔡承儒表示，目前還在持續討論中，還沒有可以對外宣布的結果；至於討論的方向是郭泓志繼續當球員，或者轉任教練等相關工作，蔡承儒提到，「我們希望他繼續投，但希望給他多一點時間思考，是要繼續投，還是不想投，不想投之後，再看有什麼事可以請他做」，希望月底前可以有定案。

陳連宏表示，雖然郭泓志的動向沒有確定，但是不會擔心，還開玩笑說，「只要他說要復出，就一定有在準備，只是不知道躲在哪邊練。」陳連宏表示，以郭泓志去年在球隊的投球表現，球隊還是需要郭泓志的戰力，「就是等待時機點，看他什麼時候要出來。」（編輯：管中維）1080113