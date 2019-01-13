悍將捕手位置競爭 戴培峰：不被狀元頭銜拘束

中華職棒富邦悍將隊近年選秀補強捕手戰力，去年選秀狀元戴培峰坦言一開始難免有壓力，但經過學長提點「不要被那個頭銜拘束」，心態更成熟。中央社記者張新偉攝 108年1月13日

（中央社記者謝靜雯高雄13日電）中職富邦悍將隊近年選秀補強捕手戰力，總教練陳連宏直言新球季捕手位置競爭；去年選秀狀元戴培峰坦言一開始有壓力，但學長點醒「不要被那個頭銜拘束」，心態更成熟。

中職近年選秀補強捕手戰力，今年一、二軍特別增設投捕教練分別為古久保健二、黃浩然，陳連宏表示，新球季捕手位置很競爭，除了先前球隊主力捕手方克偉、林宥穎，球隊近年培養的捕手蔡友達、林志洋都是受期待的球員。

中職連2年季中選秀狀元都是高中應屆畢業生、捕手，Lamigo桃猿隊狀元捕手廖健富，去年新人球季就打出驚人好成績，去年悍將隊選秀狀元戴培峰表現備受矚目。陳連宏表示，戴培峰進到球隊後進步很多，但還有成長空間，新球季一軍、二軍定位不一定，還需要多比賽累積經驗。

戴培峰坦言，頂著選秀狀元光環進到職棒，一開始難免有壓力，覺得大家都在看，經過學長提醒，「其實沒有這麼嚴重，剛進來的新人，要做到跟其他學長一樣比較難，學長們要我不要拘束在這個頭銜裡面。」

同樣是選秀狀元、高中捕手，難免被拿來與廖健富比較，戴培峰表示，不會當成壓力，「要能像廖健富一樣的表現不容易，如果一直去想反而受到影響，把該做的做好。」

戴培峰透露，剛開始進到職棒時比較心急、得失心重，秋訓時打擊教練柏安力幫忙修正打擊，季後參加冬季聯盟也持續修正因為心急造成傳球不確實的缺失，慢慢習慣職棒節奏，有步上軌道的感覺，心態成熟很多。

至於新人球季目標，戴培峰表示，不特別設定上一軍時間點，怕得失心太重影響表現，無論在一軍或者二軍，都當成最高強度的比賽，把最好一面表現出來，如果教練有看到，自然能上到一軍，若沒有上一軍，代表不夠好，要讓自己持續進步。（編輯：管中維）1080113