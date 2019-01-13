凃忠正提4大期許 獅隊30週年要辦OB賽

（中央社記者楊啟芳台南13日電）統一棒球隊7-ELEVEn獅今天舉行開訓儀式，董事長凃忠正對球隊提出4大期許，希望能在隊史30週年創造另一高峰。為慶祝30年，獅隊還會舉辦一系列活動，包括3月的OB賽及文物展。

統一7-ELEVEn獅董事長凃忠正對球隊提出4大期許，第一個是「零基精神」，雖然隊史拿了9座總冠軍，但他希望大家忘掉過去、從零開始，並於今年再創高峰。第二個是「看菜吃飯」，他說：「有多少資源就做多少事，希望大家花的資源能創造更好效益。」

第三個是「邊際貢獻」，凃忠正舉例，花1塊錢時希望得到的效益能大於或等於1塊錢。最後則是「不斷進步」，他指出，唯有不斷進步，才能創更造輝煌戰績。凃忠正說：「希望大家能把這16個字放在心中。」

今年獅隊進入隊史30週年，領隊蘇泰安指出，30年來見證了興衰，唯一沒易主的球隊只有統一，他也說：「去年大家在不被看好的情況下打進總冠軍戰，感到非常欣慰，今年唯一目標就是隊史第10座總冠軍。」

獅隊今年的隊史30週年一系列活動，首先預計在3月23日舉辦統一OB賽，邀請曾在獅隊效力的球員「回娘家」，蘇泰安說：「目前都在聯繫中，洋將也有聯絡，像大家很喜歡的布雷、郭源治，但還是會以本土為主。」還會有統一30年文物展。（編輯：翁翠萍）1080113