李學林準絕殺三分球 寶島夢想家險勝菲律賓

東南亞職業籃球聯賽寶島夢想家13日以73比72險勝菲律賓火焰隊。（圖取自www.facebook.com/Formosa-Dreamers-寶島夢想家-330517160728111）

（中央社記者黃巧雯台北13日綜合報導）東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家今天回到彰化主場迎戰衛冕軍菲律賓火焰隊，靠著李學林在決勝節最後1.07秒投進準絕殺三分球，以73比72險勝。

寶島夢想家洋將阿提諾（William Artino）今天在與聯盟戰績第一的菲律賓火焰隊的比賽，持續因傷缺陣。

夢想家今天開賽沒多久靠著陳世念三分球開啟球隊7比0攻勢，一舉逆轉超前，首節就以19比14領先，第二節更持續拉大差距，將領先優勢擴大至11分。

夢想家洋將葛拉斯（Tevin Glass）第三節單節攻下10分，一度助夢想家領先15分，但在葛拉斯退場休息後，被菲律賓追成僅剩9分差。

菲律賓決勝節繼續反攻，在追成65比66後，雙方陷入拉鋸戰，夢想家在陷入70比72落後情況下，靠著李學林擋拆後在對手防守下，倒數1.07秒時投進高難度的致勝三分球，終場以73比72氣走菲律賓。

夢想家今天以葛拉斯拿下24分、9籃板、2助攻，表現最出色。

李學林表示，上半場團隊防守造就球隊許多快攻機會，取得領先，但下半場體力有些下滑，讓對手抓到機會反擊。

談到關鍵三分球，李學林說：「感謝大家把機會給我。」（編輯：李錫璋）1080113