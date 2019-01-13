台日雙獅2月交流賽 西武預計郭俊麟會先發

中職統一7-ELEVEn獅隊13日在台南啟動春訓，日職埼玉西武獅隊總經理渡邊久信（中）、統一獅領隊蘇泰安（右2）、總教練黃甘霖（右）等人共同宣布，雙方2月將在日舉辦交流賽。中央社記者吳家昇攝 108年1月13日

（中央社記者楊啟芳台南13日電）中職統一7-ELEVEn獅即將於2月20、21日到日本高知縣，與日職埼玉西武獅進行2場交流賽，西武總經理渡邊久信指出，會讓旅日選手郭俊麟先發，吳念庭也有機會出賽。

統一今天開訓儀式公布，將於2月18日啟程去日本高知縣，並於20及21日與埼玉西武獅打2場交流賽，場地在春野綜合運動公園野球場。兩隊從2016年開始進行密切交流，球季中互派啦啦隊及吉祥物到主場舉辦活動，這次則是首度進行交流賽。

西武總經理渡邊久信表示，對於這次交流賽相當期待，他也知道統一陣中有很多年輕選手，他說：「球隊換血是非常冒險的事情，但是必要的路，真心希望可以互相學習，2019年兩隊都可以各自拿下總冠軍。」

渡邊久信指出，由於去年西武有3位球員行使自由球員資格，其中淺村榮斗和炭谷銀仁朗轉隊，目前也在換血期，希望年輕球員可以透過交流賽好好表現自己。他也說：「交流賽時間點對西武獅來講是第一場比賽，希望球員可以先確認自己身體狀況。」

目前西武陣中有郭俊麟、吳念庭及廖任磊3位台灣球員，渡邊久信表示，雖然名單還要跟教練團確認，不過因為是有意義的比賽，會讓郭俊麟先發，吳念廷應該也會出賽。他說：「西武是非常重視與台灣關係的球隊，台灣選手人數比別隊還要多，希望不只是職棒之間，台灣跟日本關係可以更友好。」

2016年獅隊球員陳韻文、王玉譜、陳育軒、鄭鎧文、蘇智傑及潘彥廷曾去西武秋訓過，渡邊久信說：「他們幾位這兩年有沒有比較大的成長，是我今年比較想要確認的部分。」（編輯：李錫璋）1080113