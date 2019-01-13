潘威倫擔任獅隊先發 古林睿煬要等下半季

（中央社記者楊啟芳台南13日電）統一7-ELEVEn獅新球季投手布局，洋投瑞安及奧斯汀已經確認，羅里奇還在溝通。土投部分，黃甘霖指出，潘威倫只要保持健康就會在先發輪值，新秀古林睿煬則是下半季才會上一軍。

目前統一已經確定與瑞安及新洋投奧斯汀（Austin Bibens-Dirkx）談妥，去年奧斯汀在德州遊騎兵大聯盟出賽13場，拿下2勝3敗，防禦率6.20。至於第三位洋投羅里奇，領隊蘇泰安說：「正在做細節上確認，希望趕快在這禮拜之前有結果出來。」

對於新球季三位洋投安排，獅隊總教練黃甘霖表示，開季3個人都會是先發，但若之後救援有狀況，也不排除把一位洋投調到救援。至於本土先發，黃甘霖則說：「大家都還在訓練，所以目前還沒有很確定，其實跟去年差不多，不管是本土先發還是牛棚。」

潘威倫去年受傷勢影響，僅先發1場比賽，今年他還是會擔任先發。黃甘霖表示，「我相信他的能力和實力，只要他不受傷，都會在輪值裡，去年也想說把他安排在長中繼，但他是慢熱型的，真的不適合。」

去年獅隊第一指名古林睿煬，黃甘霖則提到，球隊要長期培養他，因此上半季不會在一軍出賽，目前設定下半季會上一軍，讓他以長中繼或先發的角色出賽，他說：「就看那時候球隊比較缺乏長中繼還是先發，救援可能就比較不會。」

為了培養古林睿煬，黃甘霖會把他放入2月雙獅交流賽名單中，讓他經過多一點磨練，黃甘霖說：「這種交流賽對他來講是有幫助的，下半季可能會用到他的能力，幫助我們球隊。」（編輯：李錫璋）1080113