擺脫去年3度受傷 羅國龍調整重訓菜單

（中央社記者楊啟芳台南14日電）中職統一獅隊羅國龍去年球季3度受傷，因此他調整重訓菜單，不再只針對下盤做加強，改回原本較平均的訓練方式；他表示目前身體狀況很好，今年如果不受傷，成績應該可以回來。

羅國龍2015、2016年都繳出超過3成打擊率，不過去年球季中3度遇到受傷，整年出賽65場，敲出7支全壘打，打擊率0.246。羅國龍指出，3次受傷只有一次是手腕，其他都是腿部，因此今年調整重量訓練菜單，回到2016年以前的方式。

羅國龍說明，去年因為想加強下半身力量，所以較針對臀部、大腿做加強，結果造成很多時候腿不舒服，跑壘、守備都有拉傷。他表示：「我覺得是太緊繃、僵硬了，都伸展不開來，今年就是照我之前的訓練菜單來做，那時候比較沒有這麼針對在一個點上。」

對於去年頻頻受傷，羅國龍說：「本來很有信心想要打好，結果開始比賽之後，拉傷、好了，又拉傷、好了，又手腕受傷，浪費我很多時間，算一算3個月都沒有比到賽。」他也因為受傷影響到手感，尤其傷到手腕時沒辦法練揮棒，多少會影響到感覺。

羅國龍認為目前身體狀況很好，他說：「今年應該OK了啦，如果不要受傷，一整季打起來，應該成績會自己好起來。」他也指出，只要是在場上自己可以控制的事情，不論是守備、打擊還是跑壘，都會想辦法展現出企圖心。（編輯：張雅淨）1080114