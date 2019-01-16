盼味全龍落腳 韓國瑜允拚運動休閒產業

（中央社記者王淑芬高雄16日電）已經解散的味全龍隊有可能重返中華職棒，還傳出有機會落腳高雄。市長韓國瑜今天表示，市府敞雙臂歡迎，也願提供必要的協助，並鼓勵市民和球隊情感聯結，購票觀賽以行動支持。

頂新今天證實，有意以味全龍名義重返中職。行政院體育運動發展委員會副召集人余政憲在第一時間表達歡迎並臉書貼文指出，「不管真或假議題，如果真有第5隊味全龍將會全力促成，並且全力爭取落腳高雄」，他說「高雄人真的真的真的非常期待」。

余政憲受訪指出，高雄市澄清湖球場是一流的棒球場，需要一支球隊和城市聯結，只要用心經營、提高競賽的精彩度，就能吸引球迷購票觀賽。

韓國瑜則表示，市府展雙臂歡迎，並提供協助。高雄市有心發展運動休閒產業，如果城市能有一支球隊，一定可以聯結民眾和球隊的情感，他說市府會鼓勵民眾購票用行動支持球隊。

高雄市運動發展局代理局長周明鎮表示，只要球隊選擇落腳高雄，市府會盡全力協助。

澄清湖球場過去曾由義大犀牛隊認養經營，但是球隊轉手後，澄清湖球場成為職棒二軍及大專軟式棒球競賽場，周明鎮說如果能再有一支職棒隊，賽事更豐富精彩，也能培養更多的球迷。（編輯：吳協昌）1081016