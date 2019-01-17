落實監督體育團體 體育署雙管齊下

為培育退役優秀運動員增加行政管理職能，體育署長高俊雄17日指出，將開設體育行政管理人才培訓班，協助有心走入協會的運動員，扮演專業經理人、處理行政業務工作。中央社記者黃巧雯攝 108年1月17日

（中央社記者黃巧雯台北17日電）為落實監督體育團體，體育署長高俊雄今天宣布，除了公版財務會計系統預計今年完工、明年正式啟用外，針對有心走入體育協會的退役優秀運動員，也將在過年後展開培訓。

教育部體育署去年12月展開107年度奧亞運特定體育團體實地訪評，就「組織與會務運作」、「會計制度及財務狀況」、「國家代表隊培訓、遴選及參賽制度」、「業務推展績效」及「民眾參與之規劃」等項目，進行為期2個月實地訪評，結果將作為體育署108年度補助經費審查參考依據。

體育署競技組長洪志昌表示，總計43個單項協會，截至目前為止，已完成訪查29個單項協會，預計2月召開考評會議，2月底將初稿提供給單項協會，供協會提出申覆或補充，計畫4月底公告總結報告。

針對單項協會財務核銷，過去經費支用監督，除了事前審核，大多只能靠事後查核。高俊雄上任後，已指示建置公版財務會計系統，預計2月評選建置系統業者，業者在瞭解單項協會需求後，目標6個月內建置完成，待系統驗收後，體育署也將要求得標廠商於今年9月至12月間，針對協會進行教育訓練，明年正式啟用。

為培育退役優秀運動員增加行政管理職能，高俊雄指出，將開設體育行政管理人才培訓班，將於18日報名截止，預計2月16日開訓，將協助有心走入協會的運動員，扮演專業經理人、處理行政業務工作。（編輯：張雅淨）1080117