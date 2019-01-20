菲律賓拳王巴喬 擊退美拳手衛冕成功

（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）菲律賓傳奇拳王巴喬（Manny Pacquiao）以40歲高齡擊敗年輕的挑戰者布洛納（Adrien Broner），捍衛他世界拳擊協會（WBA）次中量級冠軍腰帶。

巴喬美西時間昨晚在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）迎戰美國拳手布洛納，3名評審員以117比111、116比112和116比112，一致裁定巴喬獲勝。

賽後巴喬戰績升為61勝7負2和，而布洛納則跌至33勝4負1和，1場無效。

布洛納雖然比巴喬年輕11歲，但顯然跟不上巴喬的腳步與拳速，多半時間處於挨打的窘境。第7回合，巴喬以一記左勾拳把布洛納打到繩邊，布洛納只能掩面防禦，並抱住巴喬，躲避攻擊。

菲律賓總統府馬拉坎南宮發布聲明祝賀巴喬獲勝，感謝他為國爭光，並且透過體育、力量與榮譽，團結了全球各地的菲律賓人。

現為菲國參議員的巴喬賽後在電視訪問中說：「我一直不相信拳擊生涯已經結束，我以40歲的年齡證明了自己，巴喬的拳擊之路會繼續下去。」

另方面，喜歡說垃圾話的布洛納並不服輸，他在賽後訪問中說：「我擊敗了他，大家都知道我擊敗了他，我控制了這場比賽，他揮了很多次空拳，我很俐落地打中他更多次。」

巴喬是拳擊史上唯一擁有8個不同級別冠軍腰帶的拳王，但33歲開始出現危機，拳擊生涯中的7負，有4場發生在33歲以後，許多拳迷都認為他應該退休，專心政事。但2018年7月以來的二連勝，讓他恢復了信心。（編輯：郭中翰）1080120