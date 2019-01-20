許順益接社會培訓隊意願不高 盼教練也要傳承

（中央社記者謝靜雯台北20日電）爆米花棒球聯盟合作金庫完成2連霸，原本規劃爆米花冠軍隊總教練將接下社會培訓隊總教練，但許順益希望教練團也做到傳承，培養中生代國家隊教練，總教練人選將再開會討論。

中華棒球協會原本規劃在爆米花冠軍賽後，將選出30人社會培訓隊名單，培訓隊總教練由冠軍隊總教練接任，待大專棒球聯賽後會再選出30人大學培訓隊名單，兩隊打7場交流賽，確定最後業餘培訓隊名單，備戰7月NCAA來台交流賽、荷蘭港口盃棒球邀請賽。

合庫爆米花棒球聯盟總冠軍賽以3勝1敗擊敗崇越隼鷹、順利完成2連霸，但總教練許順益對接下社會培訓隊總教練的意願不高。

許順益表示，去年掌印尼雅加達亞運兵符，率隊拿下季軍後，其實就想著要從中華隊退下，「不僅球員要傳承、教練團也需要傳承」，希望棒協藉此機會為未來國家隊培訓更多中生代教練人選；社會培訓隊總教練將另外開會討論決定人選。

合庫順利完成爆米花2連霸，陣中不少球員表現亮眼，合庫新生代中心棒次陳毅宏、高育瑋和亞運國手陳孝允都被點名有機會被選入社會培訓隊。投手部分除了亞運國手吳昇峰、王政浩及黃健隆外，今天冠軍賽表現亮眼的2名年輕投手許凱翔、賴柏瑋也都備受期待。（編輯：張雅淨）1080120