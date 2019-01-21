與公羊爭霸超級盃 賭盤看好愛國者

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）職業美式足球NFL兩聯盟冠軍賽今天都經延長賽才分勝負，史上頭一遭。美聯愛國者37比31擊敗酋長，國聯公羊26比23擊敗聖徒。愛國者、公羊將在超級盃正面交鋒，賭盤看好愛國者。

紐奧良聖徒今天在第一節就靠兩次射門、一次達陣連拿13分，落後的洛杉磯公羊則在中場休息前追近至10比13。聖徒第3節先靠希爾（Taysom Hill）達陣將領先擴大到10分，但公羊的希比（Tyler Higbee）回敬一次達陣，公羊以17比20，僅3分落後進到第4節。

第4節公羊靠祖爾萊恩（Greg Zuerlein）射門扳平戰局，之後兩隊各靠一次射門再添分數，雙方以23比23打平，讓比賽進入延長，延長賽中祖爾萊恩的射門讓公羊拿下寶貴3分，最終公羊以26比23踢館成功，擊敗聖徒登上國聯王座也闖進超級盃。

國聯冠軍賽，新英格蘭愛國者同樣扮演「奧客」角色，首節就靠米歇爾（Sony Michel）的達陣取得7比0領先，次節多澤特（Phillip Dorsett）也成功達陣，愛國者打完半場以14比0遙遙領先。

第3節堪薩斯酋長凱爾西（Travis Kelce）達陣，但愛國者葛斯考斯基（Stephen Gostkowski）射門得手，愛國者在進入第4節時，仍握有17比7的領先優勢。

第4節酋長的威廉斯（Damien Williams）連續兩次達陣，讓球隊反以21比17領先，作客的米歇爾回敬一次達陣，讓愛國者以24比21要回領先，隨後威廉斯再度建功，靠著他的達陣，酋長以28比24領先。

柏克海德（Rex Burkhead）的達陣讓愛國者在第4局比賽剩下40秒時，以31比28領先，但巴克（Harrison Butker）的射門讓酋長以31比31扳平，並把比賽帶入延長。

延長賽柏克海德達陣成功，讓愛國者以37比31鎖定勝利，除戴上美聯王冠，也闖進超級盃。

愛國者與公羊將在2月3日進行的超級盃正面交鋒，根據美聯社報導，賭盤看好愛國者能勝出。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080121