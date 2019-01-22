不敵美國組合 詹詠然詹皓晴澳網女雙8強止步

台灣網球好手詹詠然（前起）和詹皓晴22日在澳網女雙8強賽，不敵美國組合布雷迪與芮絲克，以直落二吞敗出局。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北22日電）雖然追平姊妹倆在澳洲網球公開賽聯手最佳戰績，可惜詹詠然和詹皓晴未能再創新高，兩人今天在女雙8強以3比6、6比7（3），不敵美國組合布雷迪與芮絲克，提前止步。

2019賽季大滿貫之首的澳洲網球公開賽，詹詠然和詹皓晴高居女雙第7種子，今天面對布雷迪（Jennifer Brady）與芮絲克（Alison Riske）這對美國組合，意外陷入苦戰，歷經1小時又23分鐘纏鬥，最終仍以直落二吞敗出局。

詹家姊妹花詹詠然與詹皓晴，今年澳網已追平兩人在2016年聯手打進8強的最佳成績，只差一步就能刷新歷史，不料今天首盤先在第4局就被對手破發，最多陷入1比4大幅落後。

一路苦追的詹家姊妹沒有放棄，第6局成功保發後，第7局曾逼出3次破發點，沒想到就是拿不下來，對手驚險保發後獲得喘息，先以6比3先馳得點。

次盤雙詹早早進入狀況，第2局率先破發，取得3比0領先，局勢一片大好，不料對手尾盤發力搶攻，兩度回破反倒以6比5逆轉，並取得聽牌優勢。

第12局雙詹組合再次攻破對手發球局，也將局數以6比6扯平，將戰線拖入搶7大戰。

可惜關鍵搶7，對手開局就拉出一波6比1攻勢，早早鎖定勝局，雙詹雖奮力追回2分，最終仍以3比7落敗出局。

雙詹女雙止步後，接下來只能寄望詹皓晴與荷蘭選手路查（Jean-Julien Rojer），稍晚聯手出擊的混雙。（編輯：張芷瑄）1080122