林子崴演出完封勝 木棒聯賽穀保晉級

（中央社記者楊啟芳台北22日綜合報導）高中棒球聯賽（木棒組）第一階段F組，衛冕軍穀保家商今天頂著前一戰吞敗壓力，對玉里高中推出最穩左投林子崴掛帥，他演出完封勝，全場僅被敲1安打，率隊2比0獲勝。

穀保家商最近打擊表現沉悶，不過林子崴挺身而出，19日首戰先發對大溪高中投4局奪勝，休息2天後，再度銜命先發。首局因隊友失誤面對滿壘危機，順利化解，接著從2局到比賽結束，僅讓對方敲出1支安打，以111球、飆9K拿下完封勝。

穀保前3局受玉里先發投手林詩翔壓制，直到4局下才靠著邱志恆、林吳晉瑋連線安打破蛋得分，6局再靠岳政華、林吳晉瑋安打發動攻勢，滿壘選到保送擠回1分保險分。玉里9局上攻占得點圈，不過跑者離壘過遠，林子崴適時牽制出局，瓦解對方反攻契機。

穀保面對晉級壓力，總教練周宗志表示，「這場比賽給球員3個目標，第一是得7分，第二是不失分，第三是贏球，因為子崴第一場先發表現不錯，是最穩定左投，也能吃局數，所以這場讓他先發，很高興他能度過首局危機，順利完投勝。」穀保結束第一階段賽事，取得3勝1敗確定晉級，不過分組排名還未確定。

玉里高中雖然輸球但也保有晉級機會，只要23日贏大溪就晉級，玉里教練蕭良吉說：「這場比賽打者都打到偏低壞球，2個跑壘失誤也受影響。」雖然23日有輸不得的壓力，不過他說：「還是要平常心面對，我們投手和守備表現不錯，打擊要調整一下，更重要是不能輕敵。」（編輯：李錫璋）1080122