泰勒回鍋台銀狂砍28分白忙一場 金酒3連勝

（中央社台北24日電）超級籃球聯賽（SBL）洋將泰勒今天回鍋台灣銀行隊首戰，面對龍頭金門酒廠隊，雖砍下全場最多的28分，但金酒靠雙洋將夏普、佐藍合力攻下48分，終場以94比91獲勝，收下3連勝。

SBL本週繼續在天母體育館開打，台銀近日洋將調整，找泰勒（Joseph Taylor）回鍋，首節就大爆發，投6中6，包括4記三分球，單節狂轟16分，助台銀以31比19領先。

金酒第2節調整節奏，一度將比分追到一分差，但台銀上半場尾聲靠張博勝上籃得分，領先金酒3分。

第三節風雲變色，金酒洋將夏普（Walter Sharpe）、于煥亞聯手打出23比1攻勢，反超比數，台銀儘管決勝節靠泰勒、張博勝與陳昱瑞外線輪番開火，積極追分，但最終仍以3分之差落敗。

夏普拿下27分、11籃板，而佐藍（Zoran Vrkic）則攻下21分，于煥亞進帳15分。

談到球隊從落後到超前，且在決勝節差點被台銀追上，于煥亞坦言，球隊首節不夠專注及輕敵，所幸第2節有拉回來，但第4節表現仍起起伏伏。

泰勒回鍋台銀後首戰，外線手感火熱，單場狂轟8記三分球，全場繳出28分、12籃板、4助攻成績。（編輯：李明宗）1080124